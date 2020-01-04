До уваги платників ЄСВ: відсьогодні для зарахування внеску діють нові рахунки...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 04/01/2020 Дівчинку, яку залишили у «Вікні життя», влаштували в патронатну сім’ю...>> Головне управління ДПС у Львівській області інформує про нові бюджетні рахунки з 03 січня 2020 року та новий розмір мінімальної зарплати з 01 січня 2020 року...>> Заступник мера Львова зустрівся з делегацією литовських бізнесменів...>> У січні поточного року на території Личаківського району м. Львова припинено незаконну діяльність АЗС...>> У Львові шукають бізнес-тренерів для курсу «Вчимося бізнесу»...>> Трамвайні та тролейбусні маршрути Львова: перелік...>> Міська рада виступає проти перереєстрації обласних закладів культури до інших населених пунктів...>> Мерія застерігає не брати участі в аукціоні з продажу дитячого санаторію на вул. Коновальця, який відчужили незаконно...>> Місто вкотре звернулося до керівництва держави та обласної ради щодо недопустимості перереєстрації лікарень, які розміщені і функціонують у Львові...>> Торік «Гаряча лінія міста» отримала понад 270 тисяч звернень від мешканців...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал — ЗМІ...
03-01-2020, 08:58  >>> 
У США прихожани церкви застрелили террориста, що вбив двох людей...
30-12-2019, 06:54  >>> 
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
жидкость для вейпа в Украине | Качественная пилочка для ногтей, заказывайте у нас.

До уваги платників ЄСВ: відсьогодні для зарахування внеску діють нові рахунки

Суспільство | 03-01-2020, 14:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    

У зв’язку з запровадженням з 01.01.2020 року Плану рахунків бухгалтерського обліку за стандартом IBAN згенеровано параметри рахунків 3556 «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску» на ім’я Головного управління ДПС у Закарпатській області, у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів (у т.ч. ДПІ у їх складі).
Нові рахунки вводяться в дію з 03.01.2020 року.
Кошти, сплачені платниками з 03.01.2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.
Звертаємо увагу, що нові рахунки розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДПС України в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: (https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників податків.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Дівчинку, яку залишили у «Вікні життя», влаштували в патронатну сім’ю...
03-01-2020, 19:38  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області інформує про нові бюджетні рахунки з 03 січня 2020 року та новий розмір мінімальної зарплати з 01 січня 2020 року...
03-01-2020, 19:37  >>> 
Без сигарет і авто...
03-01-2020, 16:22  >>> 
На понад 56 відсотків зросли надходження податкових платежів до бюджетів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
03-01-2020, 16:18  >>> 
ПЕРШІ ЛАСТІВКИ: два гелікоптери Airbus H125 для Держприкордонслужби прибули до Києва...
03-01-2020, 16:17  >>> 
Підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю продовжено на п’ять років можливість застосовувати нульову ставку з ПДВ...
03-01-2020, 14:55  >>> 
До уваги платників ЄСВ: відсьогодні для зарахування внеску діють нові рахунки...
03-01-2020, 14:00  >>> 
   АктуальноАктуально
Зеленський пропонує національну ідею...
01-01-2020, 01:12  >>> 
Зеленський записав вітання разом із 95-им кварталом і експрезидентом...
01-01-2020, 01:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: список звільнених з ОРДЛО, контракт на транзит газу...
31-12-2019, 09:40  >>> 
   ПолітикаПолітика
Іранський генерал був убитий за наказом Трампа...
03-01-2020, 09:01  >>> 
Нова очільниця Посольства США звернулась до українців...
03-01-2020, 08:59  >>> 
Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту...
03-01-2020, 08:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтогаз та Газпром підписали угоду про врегулювання спорів...
31-12-2019, 08:21  >>> 
Нафтогаз та Газпром уклали новий контракт щодо транзиту газу...
31-12-2019, 01:45  >>> 
Компанія Маска починає продаж китайських електрокарів Tesla...
30-12-2019, 11:26  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Дівчинку, яку залишили у «Вікні життя», влаштували в патронатну сім’ю...
03-01-2020, 19:38  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області інформує про нові бюджетні рахунки з 03 січня 2020 року та новий розмір мінімальної зарплати з 01 січня 2020 року...
03-01-2020, 19:37  >>> 
Без сигарет і авто...
03-01-2020, 16:22  >>> 
   ВладаВлада
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
Олександр Ганущин прозвітував на сесії Львівської обласної ради щодо діяльності за 2019 рік...
24-12-2019, 15:22  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 
У Лондоні пошкодили картину Пікассо "Погруддя жінки"...
01-01-2020, 09:18  >>> 
Львів’ян запрошують на богослужіння з нагоди освячення каплиці Святого Миколая Чудотворця в Домі милосердя...
27-12-2019, 18:18  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:38 Дівчинку, яку залишили у «Вікні життя», влаштували в патронатну сім’ю
19:37 Головне управління ДПС у Львівській області інформує про нові бюджетні рахунки з 03 січня 2020 року та новий розмір мінімальної зарплати з 01 січня 2020 року
19:36 Заступник мера Львова зустрівся з делегацією литовських бізнесменів
19:28 У січні поточного року на території Личаківського району м. Львова припинено незаконну діяльність АЗС
19:27 У Львові шукають бізнес-тренерів для курсу «Вчимося бізнесу»
19:26 Трамвайні та тролейбусні маршрути Львова: перелік
19:24 Міська рада виступає проти перереєстрації обласних закладів культури до інших населених пунктів
19:23 Мерія застерігає не брати участі в аукціоні з продажу дитячого санаторію на вул. Коновальця, який відчужили незаконно
19:23 Місто вкотре звернулося до керівництва держави та обласної ради щодо недопустимості перереєстрації лікарень, які розміщені і функціонують у Львові
17:04 Торік «Гаряча лінія міста» отримала понад 270 тисяч звернень від мешканців

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования