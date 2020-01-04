До уваги платників ЄСВ: відсьогодні для зарахування внеску діють нові рахунки Суспільство | 03-01-2020, 14:00 0 78

У зв’язку з запровадженням з 01.01.2020 року Плану рахунків бухгалтерського обліку за стандартом IBAN згенеровано параметри рахунків 3556 «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску» на ім’я Головного управління ДПС у Закарпатській області, у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів (у т.ч. ДПІ у їх складі).

Нові рахунки вводяться в дію з 03.01.2020 року.

Кошти, сплачені платниками з 03.01.2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.

Звертаємо увагу, що нові рахунки розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДПС України в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: (https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників податків.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

