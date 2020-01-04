Головне управління ДПС у Львівській області інформує про нові бюджетні рахунки з 03 січня 2020 року та новий розмір мінімальної зарплати з 01 січня 2020 року Суспільство | 03-01-2020, 19:37 0 65



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 03 січня 2020 року змінюються реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 (із змінами і доповненнями).

Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків, які введені в дію з 03.01.2020 року, розміщена на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області офіційного веб-порталу ДПС України в розділі: «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Також звертаємо увагу платників податків та роботодавців, що відповідно до статті 8 Закону України від 14 листопада 2019 року N 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (далі ‒ Закон N 294-IX) у 2020 році мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня ‒ 4723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня ‒ 28,31 гривні.

Згідно із статтею 7 Закону N 294-IX прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року ‒ 2102 гривні, з 1 липня ‒ 2197 гривень, з 1 грудня ‒ 2270 гривень.

