Дівчинку, яку залишили у «Вікні життя», влаштували в патронатну сім’ю Суспільство | 03-01-2020, 19:38 0 69 Однорічна дівчинка, яку декілька днів тому залишили у «Вікні життя» на вул. П. Орлика, тепер має нових батьків. Сьогодні, 3 січня, Вікторію тимчасово влаштували в патронатну сім’ю. Про це повідомили в міському управлінні «Служба у справах дітей». За цей час фахівці вирішуватимуть питання подальшої форми влаштування дівчинки.

Дитина може перебувати у цій сім’ї до трьох місяців, проте у разі обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений строк, цей термін може бути продовжений, але не більше, як до шести місяців. Поки дівчинка перебуватиме в патронатній сім’ї, «Служба у справах дітей» влаштовуватиме дитину у сімейні форми виховання.



«Зараз здійснюється підготовка документів для поставлення дитини на облік з усиновлення. Надіємось, що вже найближчим часом Вікторія матиме родину та люблячих батьків. Адже тільки у Шевченківському районі перебуває 18 громадян, які мають намір усиновити дитину» - зазначають в управлінні «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.



До слова, зараз у Львові функціонує одна патронатна сім’я, і ще двоє кандидатів проходять відповідний курс навчань.



«Для нас надзвичайно важливим є розвинути послугу патронату, щоб у кожному районі нашого міста було хоча б по одній патронатній сім`ї. Тому якщо у Вас є позитивний досвід виховання дітей і Ви не байдужі до їхньої долі, запрошуємо Вас стати патронатними вихователями.



Завдяки патронату, діти влаштовуються тимчасово в сім’ю, а не в інтернатні заклади чи притулок для дітей, підтримуючи таким чином розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування. Адже особливо негативними є наслідки догляду та виховання в інтернатних закладах дітей, віком до трьох років, у яких найбільше спостерігається затримка фізичного та психоемоційного розвитку через перебування в інституційних закладах", — акцентують в управлінні «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.



Щоб стати патронатними вихователями, можна, сконтактувавши з управлінням «Служба у справах дітей» Львівської міської ради. Це можна зробити так: або заповнити заявку кандидата у патронатні вихователі для запису на співбесіду на офіційному сайті Львівської міської ради на кнопці «Патронатна сім’я» https://city-adm.lviv.ua/lmr/patronatna-simia; або ж звернутися в управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1 (каб. 524) або за тел.:297−58−83.

