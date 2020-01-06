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Бойовики 4 рази відкривали вогонь, один військовий загинув – ООС
|Суспільство | 06-01-2020, 07:33
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|5 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Російські найманці вели обстріли поруч з Водяним, Павлополем, Гнутовим. Неподалік із Кримським було зафіксовано вогонь снайперів.
Що передувало: 5 січня поблизу н.п.Хутір Вільний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої: один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.
Нагадаємо:
4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
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