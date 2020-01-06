Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки" Суспільство | 06-01-2020, 08:56 0 60 Державна служба з надзвичайних ситуацій радить українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків.



Джерело: повідомлення ДСНС



Дослівно: "Із метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків.



Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!".



Деталі: Рятувальники нагадують, що у період новорічних та Різдвяних свят традиційно значно збільшується кількість надзвичайних подій – у більшості випадків через недотримання правил пожежної безпеки.



Так, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Він запалив салют, а той різко вибухнув.



Рекомендації ДСНС для тих, хто не уявляє Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів:



купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;

перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;

забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;

забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;

при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;

забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;

не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.

запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.

якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;

пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;

піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.