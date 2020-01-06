   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 06/01/2020 До прибирання міста станом на ранок залучено 15 одиниць техніки...>> Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...>> Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки"...>> Головні новини неділі і ночі: Зеленський в Омані, Іран виходить із ядерної угоди...>> Бойовики 4 рази відкривали вогонь, один військовий загинув – ООС...>> Іран привів у бойову готовність ракетні війська – Reuters...>> Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...>> У Сенаті США шукають можливості, щоб прискорити розгляд імпічменту Трампа...>> ФРН збирає очільників МЗС країн-членів ЄС через ситуацію на Близькому Сході...>> Дуда назвав умову, за якої поїде в Ізраїль на річницю звільнення Освенцима...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал — ЗМІ...
03-01-2020, 08:58  >>> 
У США прихожани церкви застрелили террориста, що вбив двох людей...
30-12-2019, 06:54  >>> 
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 

Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки"

Суспільство | 06-01-2020, 08:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    
Державна служба з надзвичайних ситуацій радить українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "Із метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків.

Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!".

Деталі: Рятувальники нагадують, що у період новорічних та Різдвяних свят традиційно значно збільшується кількість надзвичайних подій – у більшості випадків через недотримання правил пожежної безпеки.

Так, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Він запалив салют, а той різко вибухнув.

Рекомендації ДСНС для тих, хто не уявляє Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів:

купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.
   Новини по темі: Суспільство
Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки"...
06-01-2020, 08:56  >>> 
Бойовики 4 рази відкривали вогонь, один військовий загинув – ООС...
06-01-2020, 07:33  >>> 
Дівчинку, яку залишили у «Вікні життя», влаштували в патронатну сім’ю...
03-01-2020, 19:38  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області інформує про нові бюджетні рахунки з 03 січня 2020 року та новий розмір мінімальної зарплати з 01 січня 2020 року...
03-01-2020, 19:37  >>> 
Без сигарет і авто...
03-01-2020, 16:22  >>> 
На понад 56 відсотків зросли надходження податкових платежів до бюджетів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
03-01-2020, 16:18  >>> 
ПЕРШІ ЛАСТІВКИ: два гелікоптери Airbus H125 для Держприкордонслужби прибули до Києва...
03-01-2020, 16:17  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: Зеленський в Омані, Іран виходить із ядерної угоди...
06-01-2020, 08:55  >>> 
Зеленський пропонує національну ідею...
01-01-2020, 01:12  >>> 
Зеленський записав вітання разом із 95-им кварталом і експрезидентом...
01-01-2020, 01:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Іран привів у бойову готовність ракетні війська – Reuters...
06-01-2020, 07:32  >>> 
У Сенаті США шукають можливості, щоб прискорити розгляд імпічменту Трампа...
06-01-2020, 07:30  >>> 
ФРН збирає очільників МЗС країн-членів ЄС через ситуацію на Близькому Сході...
06-01-2020, 07:28  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтогаз та Газпром підписали угоду про врегулювання спорів...
31-12-2019, 08:21  >>> 
Нафтогаз та Газпром уклали новий контракт щодо транзиту газу...
31-12-2019, 01:45  >>> 
Компанія Маска починає продаж китайських електрокарів Tesla...
30-12-2019, 11:26  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки"...
06-01-2020, 08:56  >>> 
Бойовики 4 рази відкривали вогонь, один військовий загинув – ООС...
06-01-2020, 07:33  >>> 
Дівчинку, яку залишили у «Вікні життя», влаштували в патронатну сім’ю...
03-01-2020, 19:38  >>> 
   ВладаВлада
Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...
06-01-2020, 07:31  >>> 
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
   КультураКультура
Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...
06-01-2020, 10:10  >>> 
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 
У Лондоні пошкодили картину Пікассо "Погруддя жінки"...
01-01-2020, 09:18  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:11 До прибирання міста станом на ранок залучено 15 одиниць техніки
10:10 Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"
08:56 Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки"
08:55 Головні новини неділі і ночі: Зеленський в Омані, Іран виходить із ядерної угоди
07:33 Бойовики 4 рази відкривали вогонь, один військовий загинув – ООС
07:32 Іран привів у бойову готовність ракетні війська – Reuters
07:31 Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку
07:30 У Сенаті США шукають можливості, щоб прискорити розгляд імпічменту Трампа
07:28 ФРН збирає очільників МЗС країн-членів ЄС через ситуацію на Близькому Сході
07:27 Дуда назвав умову, за якої поїде в Ізраїль на річницю звільнення Освенцима

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования