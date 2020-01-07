ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ХАБАРА Суспільство | 06-01-2020, 13:44 0 113



За 100 євро хабара спробувала перетнути кордон 52-річна українка.

Через пункт пропуску «Лужанка» жінка прямувала на виїзд з України. Під час проходження нею паспортного контролю відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. З’ясувалось, що нашій співвітчизниці заборонено виїзд за кордон.

Жінка спробувала вирішити питання щодо безперешкодного перетину кордону шляхом дачі неправомірної грошової винагороди прикордонному наряду.

Попередивши українку про кримінальну відповідальність, прикордонник відповів категоричною відмовою.

Про факт виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомлено співробітників поліції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



