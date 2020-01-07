   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 07/01/2020 Погода: У горах чекають на лавини, у Києві - на ожеледицю...>> Головні новини понеділка і ночі: допомога у гасінні пожеж в Австралії, розмова Помпео із Зеленським...>> Формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню...>> Канада призупинила навчальну місію в Іраку...>> Можливі атаки США в Ірані проходитимуть "за законами воєнного конфлікту"...>> Посла України в США представили Трампу...>> ЗМІ повідомляють, що США почали виводити війська з Іраку. У Пентагоні все заперечують...>> На окупованій Луганщині виявили понад 20 установок "Град"...>> Військовим 82-ї повітряно-десантної дивізії США заборонили користуватись телефонами...>> Україна готова направити в Австралію близько 200 рятувальників...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал — ЗМІ...
03-01-2020, 08:58  >>> 
У США прихожани церкви застрелили террориста, що вбив двох людей...
30-12-2019, 06:54  >>> 
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 

Формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Суспільство | 07-01-2020, 09:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 23 23    
06 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" .

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 6 січня, у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає".
   Новини по темі: Суспільство
Погода: У горах чекають на лавини, у Києві - на ожеледицю...
07-01-2020, 09:58  >>> 
Формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню...
07-01-2020, 09:56  >>> 
На окупованій Луганщині виявили понад 20 установок "Град"...
07-01-2020, 01:13  >>> 
Військовим 82-ї повітряно-десантної дивізії США заборонили користуватись телефонами...
07-01-2020, 01:12  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ХАБАРА...
06-01-2020, 13:44  >>> 
На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський Вогонь Миру...
06-01-2020, 12:41  >>> 
Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки"...
06-01-2020, 08:56  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: допомога у гасінні пожеж в Австралії, розмова Помпео із Зеленським...
07-01-2020, 09:57  >>> 
Україна готова направити в Австралію близько 200 рятувальників...
07-01-2020, 01:11  >>> 
Головні новини неділі і ночі: Зеленський в Омані, Іран виходить із ядерної угоди...
06-01-2020, 08:55  >>> 
   ПолітикаПолітика
Канада призупинила навчальну місію в Іраку...
07-01-2020, 09:54  >>> 
Можливі атаки США в Ірані проходитимуть "за законами воєнного конфлікту"...
07-01-2020, 09:53  >>> 
Посла України в США представили Трампу...
07-01-2020, 09:52  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтогаз та Газпром підписали угоду про врегулювання спорів...
31-12-2019, 08:21  >>> 
Нафтогаз та Газпром уклали новий контракт щодо транзиту газу...
31-12-2019, 01:45  >>> 
Компанія Маска починає продаж китайських електрокарів Tesla...
30-12-2019, 11:26  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Погода: У горах чекають на лавини, у Києві - на ожеледицю...
07-01-2020, 09:58  >>> 
Формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню...
07-01-2020, 09:56  >>> 
На окупованій Луганщині виявили понад 20 установок "Град"...
07-01-2020, 01:13  >>> 
   ВладаВлада
Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...
06-01-2020, 07:31  >>> 
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
   КультураКультура
Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...
06-01-2020, 10:10  >>> 
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 
У Лондоні пошкодили картину Пікассо "Погруддя жінки"...
01-01-2020, 09:18  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:58 Погода: У горах чекають на лавини, у Києві - на ожеледицю
09:57 Головні новини понеділка і ночі: допомога у гасінні пожеж в Австралії, розмова Помпео із Зеленським
09:56 Формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню
09:54 Канада призупинила навчальну місію в Іраку
09:53 Можливі атаки США в Ірані проходитимуть "за законами воєнного конфлікту"
09:52 Посла України в США представили Трампу
09:48 ЗМІ повідомляють, що США почали виводити війська з Іраку. У Пентагоні все заперечують
01:13 На окупованій Луганщині виявили понад 20 установок "Град"
01:12 Військовим 82-ї повітряно-десантної дивізії США заборонили користуватись телефонами
01:11 Україна готова направити в Австралію близько 200 рятувальників

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования