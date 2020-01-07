Формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню Суспільство | 07-01-2020, 09:56 0 23 06 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" .



Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 6 січня, у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.



З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



Втрат з нашого боку немає".