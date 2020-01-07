Погода: У горах чекають на лавини, у Києві - на ожеледицю Суспільство | 07-01-2020, 09:58 0 22 7 січня на високогір’ї у західних областях України очікується значна сніголавинна небезпека.



Джерело: Укргідрометцентр, ГУ ДСНС України у м.Києві



Деталі: Сніголавинна небезпека можлива у горах на території Івано-Франківської, Закарпатської областей та Чернівецької областей внаслідок снігопадів та хуртовини, зазначають синоптики.





У Києві 7 січня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.



8 - 9 січня очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8 січня 3-8° морозу, 9 січня 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.