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У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ВИЛОК» УКРАЇНЕЦЬ ПРЕД’ЯВИВ ПРИКОРДОННИКАМ ЧУЖИЙ ПАСПОРТ
|Суспільство | 07-01-2020, 17:13
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Учора ввечері в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який при перетині кордону надав для перевірки чужий паспорт. 30-річний українець пояснив, що, поспішаючи у закордонну поїздку, помилково взяв паспорт свого сусіда.
Оскільки чоловік здійснив правопорушення передбачене ч.1 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», на нього було складено протокол про адмінправопорушення. Справу скеровано до суду.
Вчинене правопорушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 3400 до 8500 гривень або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Прикордонники нагадують про необхідність завчасно готуватись до закордонних поїздок - перевіряти наявність усіх необхідних для перетину кордону документів їх справність, термін дії тощо.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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