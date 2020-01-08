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ВІЙСЬКОВИХ США В ІРАКУ ОБСТРІЛЯЛИ РАКЕТАМИ

Суспільство | 08-01-2020, 07:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
Авіабазу США поблизу іракського міста аль-Асад та базу американських і коаліційних сил в місті Ербіль обстріляли ракетами.

Джерело: CNN

Деталі: Міністерство оборони США повідомило, що Іран випустив більше дюжини ракет по двох іракських базах, де розташовуються американські військові.

Офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман заявив, що Іран випустив понад десяток ракет по авіабазі аль-Асад, де знаходяться війська США, а також по базі американських і коаліційних сил в місті Ербіль. Хоффман додав, що Пентагон оцінює збиток, завданий атаками.

Пряма мова: "Днями, у відповідь на іранські загрози, Пентагон ухвалив всі необхідні заходи для захисту нашого персоналу і партнерів. Ці бази знаходилися в стані підвищеної готовності через ознаки того, що іранський режим планував атакувати наші сили і інтереси в регіоні".

Деталі: Іранське державне телебачення повідомило, що іранський Корпус вартових ісламської революції (IRGC), "завдав удару по авіабазі США аль-Асад в Іраку десятками ракет". IRGC попередив США про більш "нищівні відповіді в разі нової агресії". У IRGC заявили, що завдадуть удару по будь-якій регіональній державі, яка стане платформою для агресії США.

AP
AP
Прессекретар Білого дому Стефані Гриша повідомила, що президент США Дональд Трамп був проінформований про ракетні атаки.

Пряма мова: "Нам відомі повідомлення про напади на американські об'єкти в Іраку. Президент був проінформований і уважно стежить за ситуацією і консультується зі своєю командою національної безпеки".

Нагадаємо:

5 січня після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані парламент Іраку проголосував за виведення американських військ - близько 5000 американських солдатів - з країни.
На це президент США заявив, що у разі будь-якої ворожості з боку Іраку він може накласти "дуже великі санкції" - такі, "яких вони ніколи раніше не бачили", що зробить санкції проти Ірану "дещо нудними". Також Трамп зажадав від Багдада відшкодування мільярдів доларів за інвестиції США у будівництво авіабази.
Окрім того Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранським мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом у костюмі".
Іран також заявив, що більше не дотримуватиметься жодного з положень ядерної угоди 2015 року.
6 січня ЗМІ поширили інформацію про початок процесу виведення військ США з Іраку, проте у Міністерстві оборони США ці дані заперечили.
За даними WP, в адміністрації Трампа почали роботу над пакетом санкцій проти Іраку, однак остаточне рішення про те, чи запроваджувати їх, ще не ухвалено.
Також стало відомо, що США відмовилися видавати візу міністру закордонних справ Іраку Мохаммаду Джаваду Заріфу, який мав летіти на засідання Ради Безпеки ООН, щоб взяти участь у дискусіях щодо загибелі генерала Касема Сулеймані.
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