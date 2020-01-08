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На майже 28 відсотків зросли надходження податків та зборів до бюджетів від підприємств наземного транспорту на Львівщині

Суспільство | 08-01-2020, 10:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    


В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту у січні-листопаді 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 172,0 млн. грн. податкових платежів, що на 255,2 млн. грн., або на 27,8 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України на Львівщині складає 4,4 відсотка.
Найбільшими платниками транспортної галузі є: філія АТ "Укрзалізниця", філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця", Львівський Регіональний Структурний Підрозділ Державного Підприємства Обслуговування Повітряного Руху України, філія "Оператор Газосховищ України" АТ "Укртрансгаз", Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", ЛКП "Львiвелектротранс", філія АТ „Укртранснафта”, Львiвська Фiлiя ТзОВ "Нова Пошта", ПП "Автотранском", ТОВ "Транс-Сервіс-1" та ТЗОВ "Торговий Дiм "Мiст Експрес".
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