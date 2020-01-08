На понад 12 відсотків зросли надходження податкових платежів до Зведеного бюджету України від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном, на Львівщині Суспільство | 08-01-2020, 10:53 0 118

Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-листопаді 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 2 223,1 млн. грн. податкових платежів, що на 242,7 млн. грн., або на 12,3 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.

Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України на Львівщині складає 8,3 відсотка.

Найбільшими платниками цієї галузі є: Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "РСП "Шувар", ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Хазард", ТОВ "Українськi Iнформацiйнi Технологiї", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТзОВ "Центр проект", ДП "Захiдний ЕТЦ", тощо.

