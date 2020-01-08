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На понад 18 відсотків зросли надходження від підприємств торгівлі до бюджетів усіх рівнів на Львівщині за 11 місяців 2019 року

Суспільство | 08-01-2020, 10:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 112 112    


Від підприємств торгівлі у січні-листопаді 2019 року до Зведеного бюджету України на Львівщині надійшло 3 065,7 млн. грн. податкових платежів, що на 476,9 млн. грн., або на 18,4 відс. більше, ніж у січні-листопаді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України на Львівщині складає 11,4 відсотка.
Найбільшими платниками торгівельної галузі є: ТзОВ "Овацiя", ПрАТ "IДС Аква Сервiс", ТзОВ "Регно Iталiя УА", ТОВ "ОККО-Схiд", ТОВ "Захід Граніт Сервіс", ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "Молочна Компанiя "Галичина", СП "Львів-Трейдінг", ТзОВ "Олмар", ТзОВ "Торговий Дім "Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД", ТзОВ фiрма "Медфарм", ТзОВ "Маркет Унiверсал ЛТД", ТЗОВ "Йозера Україна", ТОВ "Спринтер Центр", ТЗОВ "Рiля Україна", ПРАТ "Галнафтохiм", ТОВ "ОККО-Ресурс", ПП "Мережа-Сервіс Львів", ТОВ "Мізол" та ТЗОВ "Мобiжук".
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