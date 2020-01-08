Для фізичних осіб-підприємців: мінімальна зарплата, єдиний податок, єдиний соціальний внесок у 2020 році Суспільство | 08-01-2020, 10:54 0 113

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє про мінімальну заробітну плату, єдиний податок, єдиний соціальний внесок у 2020 році для фізичних осіб-підприємців.

Так, у 2020 році мінімальна заробітна плата – 4723 гривні.

Прожитковий мінімум – 2102 гривні.

Сума єдиного податку для 1 групи 10% (максимальна) – 210,20 гривні.

Сума єдиного податку для 2 групи 20% (максимальна) – 944,6 гривні.

Мінімальний страховий внесок 22% (єдиний соціальний внесок (ЄВ) – 1039,06 гривні.

При мінімальній заробітній платі найманого працівника 4723 грн. до бюджетів фізична особа-підприємець повинна перерахувати 1960,05 грн., що складає 41,5 % від мінімальної заробітної зарплати: 4723 х 22% = 1039,06; 4723 х 18% = 850,14; 4723 х 1,5% = 70,85.

