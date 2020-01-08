Торік на межі «Чорнобильської зони» прикордонники затримали 186 порушників Суспільство | 08-01-2020, 11:53 0 73



Незважаючи на те, що значна територія, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС залишається небезпечною, впродовж 2019 року сюди прямувала велика кількість подорожувальників.



Поряд з туристами, які законно прямують на покинуту територію визначеними (безпечними) маршрутами, є й ті, які в обхід встановлених пунктів контролю намагаються незаконно проникнути у цю зону для екстремального туризму та відпочинку.



У 2019 році прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили під час спроб незаконно потрапити в «Чорнобильську зону» 186 осіб. Переважна більшість затриманих – сталкери. В порівнянні з 2018 роком кількість любителів незаконного екстремального туризму дещо збільшилась.



У порівнянні з минулими роками заборонена територія почала приваблювати сталкерів-іноземців. Окрім 133 українців, правоохоронці затримали та притягнули до відповідальності 9 громадян Білорусі, 7 громадян Російської Федерації, 21 громадянина з країн Євросоюзу, а саме -Литви, Польщі, Румунії, Франції, Чехії та Швеції, 4 уродженців Казахстану та 3 громадян Сполучених Штатів Америки.



Нагадаємо, що понад 160 км державного кордону України пролягає у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим прикордонники також несуть службу по зовнішньому периметру зони відчуження.



Застерігаємо, що за проникнення на цю територію без дозволу відповідних органів українським законодавством (стаття 46-1 КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність.