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Біля кордону з Польщею зупинили мікроавтобус з 6 пасажирами із Туреччини
|Суспільство | 08-01-2020, 11:54
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Автомобіль, який їхав у напрямку держрубежу, затримали пізно ввечері 7 січня прикордонники Мостиського загону.
За кермом мікроавтобуса марки «Ніссан» був громадянин України. Крім нього, в авто перебувало шестеро пасажирів. Під час перевірки встановлено, що вони є іноземцями - громадянами Туреччини. При собі пасажири мали документи. З’ясовано, що в Україну подорожувальники прибули через різні пункти пропуску протягом листопада – грудня минулого року у законний спосіб. Також під час перевірки встановлено, що незаконну подорож до Польщі вони планували здійснити поза пунктами пропуску.
Наразі тривають перевірочні заходи та встановлюються обставини правопорушення.
Нагадаємо, у Святвечір на Львівщині прикордонники цього ж загону затримали ще двох громадян Туреччини 1980 та 1996 років народження. Нелегалів зупинили за 200 метрів від межі з Польщею. Вони також прибули в Україну у законний спосіб.
Однак нині усім подорожувальникам, скоріш за все, доведеться повернутися додому.
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