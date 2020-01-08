Закарпатці у 2019-му сплатили понад 7,7 млрд грн податків Суспільство | 08-01-2020, 11:55 0 74

Протягом 2019 року платники податків Закарпаття до бюджетів усіх рівнів сплатили 7 млрд 706 млн 508 тис. грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Статистика свідчить, що зазначена сума перевищує показник 2018 року на понад 1 млрд 143,5 млн грн. Про це зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області Ілля Матьола.

За словами керівника податкових органів ДПС Закарпаття, основне призначення податкових надходжень – забезпечення бюджету країни фінансовими ресурсами. Таким чином, одні податки спрямовуються до місцевих бюджетів, інші – до державного бюджету. Зокрема, для Закарпаття, а згодом для все більшої кількості ОТГ, важливими є грошові надходження, які отримали місцеві скарбниці, а це понад 4 млрд 760 млн грн у 2019 році, які були чи будуть спрямовані на вирішення потреб місцевих громад. Кошти, спрямовані до державного бюджету – більше 2 млрд 946 млн грн – забезпечуватимуть загальнодержавні потреби.

– Добровільна сплата податків громадянами, а також ефективна робота органів ДПС області дали змогу досягнути значного рівня надходжень до бюджетів. Це, зокрема, вдалося завдяки розумінню платниками необхідності наповнення бюджетів усіх рівнів, а також створення комфортних умов для виконання конституційного обов’язку кожним громадянином завдяки електронним сервісам служби. У 2020-му фахівці ДПС продовжать працювати над вдосконаленням системи адміністрування податків і зборів. Сподіваємось, що такі позитивні результати збережуться й у подальшому, – зазначає Ілля Матьола.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

