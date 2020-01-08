Понад 13,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до казни від платників податків Львівщини у 2019 році Суспільство | 08-01-2020, 14:46 0 72









Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2019 року до казни надійшло 13 555,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 2 321,9 млн. грн., або на 20,7 % більше проти 2018 року.



У грудні 2019 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 1 477,9 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. А це на 237,4 млн. грн., або на 19,1 % більше, ніж у грудні 2018 року.



Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на Львівщині у 2019 році відбувся за рахунок наступних факторів:



- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;



- зростання фонду оплати праці;



- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р;



- виплати доходів за орендовані земельні ділянки (паї).





