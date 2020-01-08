Хто святкує, а хто гендлює Суспільство | 08-01-2020, 15:27 0 71



Упродовж різдвяних вихідних з 04.01.2020 по 07.01.2020 працівники Галицької митниці Держмитслужби зафіксували понад 50 випадків порушень митних правил. Вилучили товарів на понад 700 тисяч гривень.



Найбільше порушень зафіксовано під час ввезення товарів на митну територію України. Серед вилученого переважав одяг зокрема відомих брендів. Так в аеропорту «Львів» двоє громадян намагались ввезти одяг, сумки, окуляри відомих брендів LOUIS VUITTON, DOLCE&GABBANA, VALENTINO на понад 350 тис. грн. А в автомобільних пунктах пропуску, серед іншого вилучали продукти харчування (близько 500 кг), автозапчастини.

Також вилучено автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 2013 р.в. через те, що громадянин до митного контролю подав неправдиві документи щодо вартості та відправника товару. Митники дізнались точні дані від компетентних органів Республіки Польщі . Тож вилучили авто вартістю 242 тисячі гривень.

