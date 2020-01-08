Стриянина, який підірвав гранату у під’їзді будинку, судитимуть на Львівщині Суспільство | 08-01-2020, 17:18 0 62



Минулоріч наприкінці жовтня 28-річний стриянин незаконно придбав наступальну осколкову гранату РГД-5.

Чоловік знав, що пристрій є вибуховою речовиною і заборонений для вільного обігу, однак зберігав його у власній квартирі.

Одного дня порушник напідпитку вийшов із вибухівкою на сходову клітку та висмикнувши запобіжну чеку, кинув гранату на сходову клітку між другим та третім поверхами.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна, стіни й сходи. На щастя ніхто не постраждав.

Інцидент стався близько 23:30 год 06.11.2019 на вул. Сковороди у Стрию.

Такі дії особи кваліфіковано за ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За вчинене йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.



Пресслужба прокуратури Львівської області