Закарпатські митники вилучили спортивне харчування приховане у тайниках «MERCEDES-BENZ» Суспільство | 08-01-2020, 17:28 0 70

Напередодні, 6 січня 2020 року, працівниками Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення на територію України харчових добавок для раціону спортсменів, енергетичних гелів, протеїнових батончиків. Товари у спеціально виготовлених сховищах переміщував громадянин України на «MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI».

Українець повертався з Угорщини і проходив митне оформлення та контроль на митному посту «Тиса» по каналу «зелений коридор».

При усному опитуванні співвітчизник заперечив наявність у нього будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

Проаналізувавши та оцінивши ризики працівники митниці вивели автомобіль із загального потоку для проведення повного митного огляду. Відтак митники виявили приховане від митного контролю спортивне харчування виробленого в основному у Великобританії, зокрема 480 пігулок вітамінів, 795 упаковок гелю енергетичного, 45 протеїнових батончиків, 20 банок протеїнової добавки, 437 пакетів порошкоподібної речовини розфасованої у паперові пакетики білого кольору.

Спортивне харчування було приховане в конструктивних порожнинах під капотом автомобіля та у шині, яка була поміщена у нішу для запасного колеса під днищем транспортного засобу.

Вартість вилучених товарів потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта, вартість «MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI» становить 303 183 грн.

Громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ, а саме обладнаних та пристосованих конструктивних ємностей (порожнин), з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, транспортний засіб та спортивне харчування вилучено.

Закарпатська митниця Держмитслужби

