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Бунт засуджених в колонії Харкова: введено режим особливих умов
|Суспільство | 09-01-2020, 01:32
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|У Олексіївській виправній колонії ув'язнені готувались до бунту. У зв’язку з цим в установі запроваджено режим особливих умов.
Джерело: адміністрація державної кримінально-виконавчої служби у Facebook
Дослівно: "...група засуджених негативної спрямованості найближчим часом планували здійснити заходи, спрямовані на вчинення групових протиправних дій з боку засуджених, дестабілізацію оперативної обстановки у вказаній установі, в тому числі за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій."
Деталі: У результаті обшуку було вилучено ряд заборонених предметів, зокрема мобільні телефони. Також до засуджених було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби – кайданки. Стан здоров’я учаснисників бунту – задовільний.
Під час режиму особливих умов посилюється охорона, нагляд за засудженими та інші додаткові режимні заходи.
Наразі ситуація в установі задовільна та керована адміністрацією.
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