   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 09/01/2020 У столиці Іраку знову вибухають ракети – Reuters...>> Бунт засуджених в колонії Харкова: введено режим особливих умов...>> Літак із українцями вирушив до Ірану для розслідування авіакатастрофи...>> В аеропорту "Бориспіль" вшановують пам’ять жертв авіакатастрофи в Ірані...>> Чому розбився літак МАУ: названо версію західних спецслужб...>> Вул. Замарстинівську планують з’єднати з вул. Мазепи трамвайною колією...>> Закарпатські митники вилучили спортивне харчування приховане у тайниках «MERCEDES-BENZ»...>> Вчора «Різдво в Гаю» відвідало понад 4 тис. людей...>> Місто оголосило аукціони з продажу об’єктів на вул. Кавалерідзе, 19 та вул. Перфецького, 6-а...>> Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині судитимуть педіатра через смерть малолітнього хлопчика...
08-01-2020, 17:20  >>> 
На лаві підсудних у Львові опинився чоловік, який ножем порізав товариша...
08-01-2020, 17:19  >>> 
В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал — ЗМІ...
03-01-2020, 08:58  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 

Бунт засуджених в колонії Харкова: введено режим особливих умов

Суспільство | 09-01-2020, 01:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    
У Олексіївській виправній колонії ув'язнені готувались до бунту. У зв’язку з цим в установі запроваджено режим особливих умов.

Джерело: адміністрація державної кримінально-виконавчої служби у Facebook

Дослівно: "...група засуджених негативної спрямованості найближчим часом планували здійснити заходи, спрямовані на вчинення групових протиправних дій з боку засуджених, дестабілізацію оперативної обстановки у вказаній установі, в тому числі за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій."

Деталі: У результаті обшуку було вилучено ряд заборонених предметів, зокрема мобільні телефони. Також до засуджених було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби – кайданки. Стан здоров’я учаснисників бунту – задовільний.

Під час режиму особливих умов посилюється охорона, нагляд за засудженими та інші додаткові режимні заходи.

Наразі ситуація в установі задовільна та керована адміністрацією.
   Новини по темі: Суспільство
У столиці Іраку знову вибухають ракети – Reuters...
09-01-2020, 01:33  >>> 
Бунт засуджених в колонії Харкова: введено режим особливих умов...
09-01-2020, 01:32  >>> 
Закарпатські митники вилучили спортивне харчування приховане у тайниках «MERCEDES-BENZ»...
08-01-2020, 17:28  >>> 
Стриянина, який підірвав гранату у під’їзді будинку, судитимуть на Львівщині...
08-01-2020, 17:18  >>> 
Хто святкує, а хто гендлює...
08-01-2020, 15:27  >>> 
Понад 13,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до казни від платників податків Львівщини у 2019 році...
08-01-2020, 14:46  >>> 
Закарпатці у 2019-му сплатили понад 7,7 млрд грн податків...
08-01-2020, 11:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Літак із українцями вирушив до Ірану для розслідування авіакатастрофи...
09-01-2020, 00:51  >>> 
В аеропорту "Бориспіль" вшановують пам’ять жертв авіакатастрофи в Ірані...
09-01-2020, 00:50  >>> 
Чому розбився літак МАУ: названо версію західних спецслужб...
09-01-2020, 00:49  >>> 
   ПолітикаПолітика
Через катастрофу в Ірані Зеленський перервав поїздку до Оману...
08-01-2020, 09:39  >>> 
США закрили повітряний простір над Іраком та Іраном...
08-01-2020, 07:02  >>> 
Путін без попередження відвідав Сирію...
08-01-2020, 06:59  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтогаз та Газпром підписали угоду про врегулювання спорів...
31-12-2019, 08:21  >>> 
Нафтогаз та Газпром уклали новий контракт щодо транзиту газу...
31-12-2019, 01:45  >>> 
Компанія Маска починає продаж китайських електрокарів Tesla...
30-12-2019, 11:26  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У столиці Іраку знову вибухають ракети – Reuters...
09-01-2020, 01:33  >>> 
Бунт засуджених в колонії Харкова: введено режим особливих умов...
09-01-2020, 01:32  >>> 
Закарпатські митники вилучили спортивне харчування приховане у тайниках «MERCEDES-BENZ»...
08-01-2020, 17:28  >>> 
   ВладаВлада
Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...
06-01-2020, 07:31  >>> 
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
   КультураКультура
Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...
06-01-2020, 10:10  >>> 
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 
У Лондоні пошкодили картину Пікассо "Погруддя жінки"...
01-01-2020, 09:18  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:33 У столиці Іраку знову вибухають ракети – Reuters
01:32 Бунт засуджених в колонії Харкова: введено режим особливих умов
00:51 Літак із українцями вирушив до Ірану для розслідування авіакатастрофи
00:50 В аеропорту "Бориспіль" вшановують пам’ять жертв авіакатастрофи в Ірані
00:49 Чому розбився літак МАУ: названо версію західних спецслужб
17:29 Вул. Замарстинівську планують з’єднати з вул. Мазепи трамвайною колією
17:28 Закарпатські митники вилучили спортивне харчування приховане у тайниках «MERCEDES-BENZ»
17:26 Вчора «Різдво в Гаю» відвідало понад 4 тис. людей
17:25 Місто оголосило аукціони з продажу об’єктів на вул. Кавалерідзе, 19 та вул. Перфецького, 6-а
17:24 Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования