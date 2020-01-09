Бунт засуджених в колонії Харкова: введено режим особливих умов Суспільство | 09-01-2020, 01:32 0 122 У Олексіївській виправній колонії ув'язнені готувались до бунту. У зв’язку з цим в установі запроваджено режим особливих умов.



Джерело: адміністрація державної кримінально-виконавчої служби у Facebook



Дослівно: "...група засуджених негативної спрямованості найближчим часом планували здійснити заходи, спрямовані на вчинення групових протиправних дій з боку засуджених, дестабілізацію оперативної обстановки у вказаній установі, в тому числі за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій."



Деталі: У результаті обшуку було вилучено ряд заборонених предметів, зокрема мобільні телефони. Також до засуджених було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби – кайданки. Стан здоров’я учаснисників бунту – задовільний.



Під час режиму особливих умов посилюється охорона, нагляд за засудженими та інші додаткові режимні заходи.



Наразі ситуація в установі задовільна та керована адміністрацією.