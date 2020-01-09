У столиці Іраку знову вибухають ракети – Reuters Суспільство | 09-01-2020, 01:33 0 105 Три ракети "Катюша" вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться урядові будівлі та будівлі дипломатичних місій.



Джерело: Reuters



Деталі: Агентство посилається на джерела в іракській поліції. Вибух ракет призвів до пожежі. Через це у "зеленій зоні" лунали сирени. За повідомленням джерело, принаймні одна з ракет впала у 100 метрах від посольства США.



Нагадаємо:



Дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив удар по американських базах в Іраку і закликав Іран утриматися від подальшого насильства.