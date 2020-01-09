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У столиці Іраку знову вибухають ракети – Reuters
|Суспільство | 09-01-2020, 01:33
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|Три ракети "Катюша" вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться урядові будівлі та будівлі дипломатичних місій.
Джерело: Reuters
Деталі: Агентство посилається на джерела в іракській поліції. Вибух ракет призвів до пожежі. Через це у "зеленій зоні" лунали сирени. За повідомленням джерело, принаймні одна з ракет впала у 100 метрах від посольства США.
Нагадаємо:
Дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив удар по американських базах в Іраку і закликав Іран утриматися від подальшого насильства.
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