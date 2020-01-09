Скандальній російській блогерці заборонили в’їзд до України Суспільство | 09-01-2020, 08:40 0 80 Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, на зустрічі з якою поліція затримала активістів руху "Відсіч", заборонили в’їзд до України на три роки через відвідини окупованого Криму.



Джерело: Мітрошина у своєму Телеграм-каналі



Пряма мова: "Зараз на посадці підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене в окрему кімнату і поставив мені в паспорт штамп про заборону в'їзду в Україну до 6.1.2023. Все пояснював ввічливо і спокійно, представився, запитав, чи розумію я український. І відвів назад на посадку."



Деталі: Блогерка додала, що розуміє, чому їй заборонили відвідувати Україну та заявила, що поважає закон. Окрім цього, вона висловила сподівання приїхати до Києва через три роки.



Передісторія:



Під час виступу у Києві російської блогерки Олександри Мітрошиної, яка у 2018 році заїжджала на анексований півострів з території Росії, поліція затримала трьох осіб.

Серед затриманих - активісти громадянського руху "Відсіч", які "прийшли на виступ Мітрошиної, щоб запитати "чий Крим?".

На двох затриманих склали адмінпротокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство). Також правоохоронці склали адмінматеріали за дрібне хуліганство на чоловіка, котрий конфліктував із двома попередньо затриманими. Згодом усіх учасників події відпустили.

Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що у разі підтвердження факту незаконного відвідування анексованого Криму російською блогеркою Олександрою Мітрошиною під час її виїзду з України, їй може бути заборонено в'їзд на територію держави терміном на три роки.