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Понад 16,7 мільярда гривень надійшло до державної казни від Львівщини протягом 2019 року
|Суспільство | 09-01-2020, 13:16
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У січні-грудні 2019 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 16 715,9 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проти 2018 року збір платежів до загального фонду державного бюджету зріс на 3 141,6 млн. грн., або на 23,1 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Зокрема, у грудні 2019 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 1 194,9 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Це на 192,6 млн. грн., або 13,9 відс. більше, ніж у грудні 2018 року.
Серед бюджетоформуючих податків та зборів в складі доходів державного бюджету у грудні 2019 року від Львівщини:
- податок на додану вартість з часткою у доходах державного бюджету майже 39,5 відсотка (471,7 млн. гривень);
- податок на доходи фізичних осіб (27,7 відсотка; 330,6 млн. гривень);
- акцизний податок з вироблених в Україні товарів (1,7 відсотка; 19,8 млн. гривень);
- рентні платежі (газ, нафта та конденсат) (16,1 відсотка; 192,4 млн. гривень);
- військовий збір (9,1 відсотка; 108,6 млн. гривень);
- податок на прибуток підприємств (4 відсотки; 48,0 млн. гривень).
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