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Пресреліз
|Суспільство | 09-01-2020, 13:16
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Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал
У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/).
«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», – коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.
Новий сервіс дозволить:
– розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
– отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
– навчитися складати резюме сучасного формату;
– підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
– обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання – знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», – підкреслила О. Макогон.
На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.
Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.
Довідково.
Освітній портал ДСЗ розроблений на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.
За більш детальною інформацією звертайтеся
до Державного центру зайнятості
(044) 289-40-79
20@es.dcz.gov.ua
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