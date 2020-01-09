Пресреліз Суспільство | 09-01-2020, 13:16 0 49



Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал



У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/).

«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», – коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Новий сервіс дозволить:

– розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;

– отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;

– навчитися складати резюме сучасного формату;

– підготуватися до співбесіди з роботодавцем;

– обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання – знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», – підкреслила О. Макогон.

На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.

Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.



Довідково.

Освітній портал ДСЗ розроблений на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.



За більш детальною інформацією звертайтеся

до Державного центру зайнятості

(044) 289-40-79

20@es.dcz.gov.ua

