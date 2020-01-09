Реєстр виданих акцизних марок буде розміщуватися на порталі ДПС Суспільство | 09-01-2020, 13:18 0 64





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів постановою від 11 грудня 2019 р. №1144.



Постанова №1144 набрала чинності 31 грудня 2019 року. Її опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 31.12.2019 р. №251.



Уточнено, що Реєстр виданих марок буде розміщуватися на офіційному веб-порталі ДПС (tax.gov.ua). У реєстрі зазначатимуться:



· всі реквізити марки;



· найменування покупців марок;



· місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв;



· рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.