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У Коломиї затримали літак, яким контрабандисти возили в ЄС сигарети

Суспільство | 09-01-2020, 13:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    
ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=lUe4Q_1pIdU&feature=youtu.be




Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби у взаємодії з румунськими правоохоронцями припинили діяльність повітряного каналу контрабанди в ЄС сигарет.

В Івано-Франківській області прикордонники затримали літак «АН-2», на якому здійснювалося незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Республіки Румунія, та трьох громадян України, жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на борту повітряного судна.

Злочинці використовували тактику швидкого завантаження тютюнових виробів у польових умовах (на проміжних місцях посадки/злету) з метою унеможливлення виявлення місць завантаження правоохоронними органами.

Правоохоронці встановили маршрути, місця злету, посадки, а також місце проміжного приземлення контрабандистів.

Сьогодні вночі на ділянці відділу прикордонної служби «Герца» Чернівецького загону зафіксували порушення кордону повітряним апаратом з України в Румунію та зворотно. А коли літак приземлився на аеродромі – у місті Коломия (за 100 км від кордону), його затримали.

По факту порушення повітряного простору України та прикордонного законодавства проінформовано СБУ, ГПУ, Збройні сили України та Нацполіцію.

Матеріали щодо виявленого кримінального правопорушення направлено до управління СБУ в Чернівецькій області для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 332 («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») та 334 («Порушення правил міжнародних польотів») Кримінального Кодексу України.

Варто зазначити, що порушення кордону малими та безпілотними літальними апаратами не рідкість і «кукурузники» є доволі популярними у контрабандистів. Наприклад, у липні 2018 році прикордонники затримали Ан-2, який використовували для незаконного переміщення товарів у Польщу. https://dpsu.gov.ua/ua/news/Pravoohoronci-vikrili-mizhnarodne-zlochinne-ugrupovannya-yake-litakom-perepravlyalo-kontrabandni-sigareti-do-krain-S-/

Аналогічний тип літака зі зміненим бортовим номером затримали в березні 2017 в Чернівецький області. https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Bukovini-prikordonniki-vikrili-An-2-z-perebitim-bortovim-nomerom/

Оскілки пілоти-контрабандисти намагаються пролетіти непоміченими, їх повітряні подорожі доволі ризиковані. Нерідко спроби порушення кордону літальними засобами закінчуються катастрофами. У травні минулого року румунські ЗМІ повідомили, що в комуні Сепинца (біля кордону з Україною) розбився вертоліт КА-26, пілот загинув. Гвинтокрил був без реєстраційних номерів на борту та, ймовірно, використовувався для контрабанди. У березні 2018 року на Львівщині впав саморобний літальний апарат з 11-ма ящиками сигарет. Наприкінці серпня 2017-го року в Карпатах розбився вертоліт, пілот – львів’янин – загинув. Поряд виявили 6 ящиків сигарет без акцизних марок. У травні 2016-го у Польщі за 40 кілометрів від кордону з Україною виявили розбитий дельтаплан і тіло чоловіка біля нього. У серпні 2015-го в одному з населених пунктів Волині завантажений білоруськими сигаретами літак Ан-2 зачепив лінію електропередач та дах одного з будинків і розбився, пілот загинув.
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