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СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ПОПЕРЕДИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 09-01-2020, 13:52
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Спробу незаконного переміщення через кордон чималої партії мобільних телефонів попередили сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.
Під час здійснення поглибленого огляду мікроавтобуса марки "Фольксваген", яким на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Вилок" прямував 28-річний українець, прикордонники спільно з митниками виявили сховок зі смартфонами.
Чоловік спробував перемістити в конструктивних порожнинах та під обшивкою свого транспортного засобу 257 ґаджетів.
Наразі усі телефони в українця вилучили. Також, чоловік позбувся й свого мікроавтобуса.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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