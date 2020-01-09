СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ПОПЕРЕДИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 09-01-2020, 13:52 0 69

Спробу незаконного переміщення через кордон чималої партії мобільних телефонів попередили сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.

Під час здійснення поглибленого огляду мікроавтобуса марки "Фольксваген", яким на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Вилок" прямував 28-річний українець, прикордонники спільно з митниками виявили сховок зі смартфонами.

Чоловік спробував перемістити в конструктивних порожнинах та під обшивкою свого транспортного засобу 257 ґаджетів.

Наразі усі телефони в українця вилучили. Також, чоловік позбувся й свого мікроавтобуса.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



