НА ПРИКАРПАТТІ ЗАТРИМАЛИ АН-2, ЯКИМ ЙМОВІРНО ПЕРЕМІЩУВАЛИ КОНТРАБАНДУ Суспільство | 09-01-2020, 13:58 0 73



Екіпаж та літак АН-2, який підозрюється у переміщенні контрабанди до ЄС, затримали прикордонники Чернівецького загону на Прикарпатті.

Сьогодні в ночі, 9 січня, на околиці міста Коломия, що на Івано-Франківщині, на старому цивільному аеродромі, співробітниками оперативних підрозділів Західного регіонального управління та мобільного підрозділу Чернівецького загону затримано 3 осіб, один з яких пілот літака АН-2. Чоловіки підозрюються у переміщенні товарів через українсько-румунський кордон, в межах Герцаївського району Чернівецької області.

Цієї ночі літак правоохоронці фіксували по обидва боки кордону, за допомогою тепловізора, поряд з цим, прослуховувався звук двигуна. Під час зворотного польоту та наявної інформації співробітниками оперативних підрозділів, за сто кілометрів від кордону, на місці приземлення літального апарату затримано його пілота та ще двох чоловіків, що можливо причетні до протиправної діяльності.

Наразі продовжуються заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення та кола інших причетних до оборудки людей.

Слід зауважити, що завдяки спільній співпраці з румунськими колегами та швидкому обміну інформацією прикордонникам в край швидкі терміни вдалося відстежити літальний апарат та локалізувати ще один канал тютюнової контрабанди. Варто сказати, що за останні кілька років такого типу літаки вже вчетверте виявляються охоронцями кордону в межах Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону



