У грудні обсяг зовнішнього товарообміну у зоні діяльності Галицької митниці Держмислужби становив майже 11 мільярдів гривень Суспільство | 09-01-2020, 13:59 0 69



З 08 по 31 грудня 2019 р. митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій здійснювали 2847 суб’єктів господарювання. Обсяг зовнішнього товарообміну становив 10,96 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на понад 8,03 млрд. грн., експортовано на майже 2,93 млрд. грн., що складає відповідно 73% (імпорт) та 27% (експорт).

Імпорт товарів за цей період здійснювався переважно з Польщі ‒ 32,5%, Німеччини ‒ 17,8%, Італії ‒ 5,3%. Основними імпортними товарами були:

легкові автомобілі та інші транспортні засоби ‒ 5,4% (від загального обсягу імпорту);

тютюнова сировина ‒ 3,2% ;

машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки ‒ 3,1%.

Експорт товарів здійснювався у Польщу ‒ 29,7%, Німеччину ‒ 9,8%, Румунію ‒ 7,4%. Серед експортних товарів переважали:

- проводи ізольовані ‒ 22,4%;

- меблі для сидіння ‒ 8,5%;

- олія соняшникова ‒ 4,0%.

Найактивніше зовнішньоторгівельні операції здійснювали підприємства Львівщини (52%), Івано-Франківщини (15%), Тернопільщини (7%). 26% припадає на інші області.

