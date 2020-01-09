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У грудні обсяг зовнішнього товарообміну у зоні діяльності Галицької митниці Держмислужби становив майже 11 мільярдів гривень
|Суспільство | 09-01-2020, 13:59
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З 08 по 31 грудня 2019 р. митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій здійснювали 2847 суб’єктів господарювання. Обсяг зовнішнього товарообміну становив 10,96 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на понад 8,03 млрд. грн., експортовано на майже 2,93 млрд. грн., що складає відповідно 73% (імпорт) та 27% (експорт).
Імпорт товарів за цей період здійснювався переважно з Польщі ‒ 32,5%, Німеччини ‒ 17,8%, Італії ‒ 5,3%. Основними імпортними товарами були:
легкові автомобілі та інші транспортні засоби ‒ 5,4% (від загального обсягу імпорту);
тютюнова сировина ‒ 3,2% ;
машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки ‒ 3,1%.
Експорт товарів здійснювався у Польщу ‒ 29,7%, Німеччину ‒ 9,8%, Румунію ‒ 7,4%. Серед експортних товарів переважали:
- проводи ізольовані ‒ 22,4%;
- меблі для сидіння ‒ 8,5%;
- олія соняшникова ‒ 4,0%.
Найактивніше зовнішньоторгівельні операції здійснювали підприємства Львівщини (52%), Івано-Франківщини (15%), Тернопільщини (7%). 26% припадає на інші області.
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