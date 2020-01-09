Змінено порядок заповнення податкової накладної за щоденними підсумками операцій Суспільство | 09-01-2020, 14:03 0 77

З 1 січня 2020 року набрав чинності пункт 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених наказом Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року №1307».

Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, зі змінами та доповненнями (далі - Порядок № 1307).

Згідно з пунктом 8 змін № 763 пункт 14 Порядку № 1307 доповнено абзацом п'ятим такого змісту.

«У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої податкової накладної проставляється позначка «Х» та зазначається тип причини 11. При цьому у рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком» .

Пунктом 3 Порядку № 1307 установлено, що всі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості заповнення яких викладено в пунктах 9 - 15 та 19 Порядку № 1307, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у порядку, встановленому Кабміном, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Тому з урахуванням вищезазначених змін, а також пункту 3 Порядку № 1307 у податкових накладних за щоденними підсумками операцій, які будуть складатися починаючи з 01.01.2020 р. (з датою складання починаючи з 01.01.2020 р.), показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватись за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

Детальну інформацію наведено в листі ДПС України від 28.12.2019 р. № 8338/7/99-00-07-03-02-17.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

