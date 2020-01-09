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Бюро спадщини очолив Павло Богайчик

Суспільство | 09-01-2020, 14:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
Як повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, відповідно до рішення виконавчого комітету ЛМР, ЛКП «Археологічно-архітектурна служба м. Львова» реформують у «Бюро спадщини». Керівником Бюро призначено Павла Богайчика.

«Представив сьогодні колективу управління охорони історичного середовища керівника «Бюро спадщини». Ним став Павло Богайчик — дуже фаховий та працелюбний спеціаліст, досі працював в управлінні.

Нагадаю, що «Бюро спадщини» буде реформовано з ЛКП «Археологічно-архітектурна служба м. Львова». Саме це ЛКП всі знають за ефективною роботою програм співфінансування робіт в пам’ятках архітектури.

Завданням Бюро будуть — нові програми збереження спадщини, опіка про нематеріальну та матеріальну спадщину, реалізація комплексу заходів в межах Року Львів 2020 Фокус на культуру — в частині спадщини", — повідомив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, відповідне рішення про реформування ЛКП «Археологічно-архітектурна служба м. Львова» у «Бюро спадщини», було прийнято виконавчим комітет Львівської міської ради 20 грудня 2019 р.

Як зазначав Андрій Москаленко, це питання впродовж тривалого часу обговорювали в різних середовищах. Окрім реформування Археологічно-архітектурної служби, також передбачено організацію в 2020 заходів із популяризації, збереження та ревіталізації спадщини. Також Андрій Москаленко підкреслив, що важливим елементом захисту пам’яток є міська програма співфінансування таких заходів між міськрадою та мешканцями. Йдеться про реставрацію балконів, брам та вікон — пам’яток архітектури
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