|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Перші підсумки виробничої діяльності за 2019 рік
|Суспільство | 09-01-2020, 16:01
| 0 41
|
✅Раціональне використання лісових ресурсів одна з основних діяльностей державних лісогосподарських підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Сучасне лісокористування приведено до науково обґрунтованих обсягів, які враховують екологічний напрямок лісокористування в Львівській області зокрема в Карпатському регіоні. Лісозаготівля ведеться із запровадженням передових природо-зберігаючих технологій, сучасних вимог природо – і ресурсо-збереження.
✅У 2019 році від всіх видів рубок в лісах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства заготовлено - 888,9 тис. кбм. ліквідної деревини, рубками головного користування-426,1 тис. кбм., від рубок пов’язаних із веденням лісового господарства-462,8 тис. кбм.
✅Структурні підрозділи, які займаються заготівлею деревини, мають достатню матеріально- технічну базу.
✅Однією з цілей лісового господарства є забезпечення суспільства деревиною та іншими ресурсами лісу. Адже погляньте навколо себе – папір, меблі, будинки – усе це зроблено з деревини яку заготовили в лісі.
✅Реалізація деревини яка склалася на світовому та європейському ринку не залишила осторонь і Український ринок деревини. Попит на необроблену деревину на внутрішньому ринку України в силу різних обставин залишається на низькому рівні.
✅Державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ вимушені зменшувати обсяги лісозаготівельних робіт.
див табл. «Заготівля деревини за 2017-2019 роки»
--
З повагою,
Press mailto:press@lvivlis.gov.ua
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Що слід знати про нову деклараційну кампанію – 2020...
|09-01-2020, 18:25
| >>>
|На Львівщині медик, з вини якого спричинено тяжких наслідків інтересам держави, внаслідок здійснення соціальних виплат за неіснуючі діагнози професійних захворювань, постане перед судом....
|09-01-2020, 16:22
| >>>
|Закарпатські митники вилучили мікроавтобус «нашпигований» новими смартфонами...
|09-01-2020, 16:09
| >>>
|ДІВЧИНКУ НАМАГАЛИСЯ НЕЗАКОННО ВИВЕЗТИ ДО НІМЕЧЧИНИ...
|09-01-2020, 16:08
| >>>
|Записуйтесь на бета-тест програмного РРО...
|09-01-2020, 16:03
| >>>
|Перші підсумки виробничої діяльності за 2019 рік...
|09-01-2020, 16:01
| >>>
|Бюро спадщини очолив Павло Богайчик...
|09-01-2020, 14:05
| >>>
|