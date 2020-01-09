Перші підсумки виробничої діяльності за 2019 рік Суспільство | 09-01-2020, 16:01 0 41

✅Раціональне використання лісових ресурсів одна з основних діяльностей державних лісогосподарських підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Сучасне лісокористування приведено до науково обґрунтованих обсягів, які враховують екологічний напрямок лісокористування в Львівській області зокрема в Карпатському регіоні. Лісозаготівля ведеться із запровадженням передових природо-зберігаючих технологій, сучасних вимог природо – і ресурсо-збереження.



✅У 2019 році від всіх видів рубок в лісах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства заготовлено - 888,9 тис. кбм. ліквідної деревини, рубками головного користування-426,1 тис. кбм., від рубок пов’язаних із веденням лісового господарства-462,8 тис. кбм.



✅Структурні підрозділи, які займаються заготівлею деревини, мають достатню матеріально- технічну базу.



✅Однією з цілей лісового господарства є забезпечення суспільства деревиною та іншими ресурсами лісу. Адже погляньте навколо себе – папір, меблі, будинки – усе це зроблено з деревини яку заготовили в лісі.



✅Реалізація деревини яка склалася на світовому та європейському ринку не залишила осторонь і Український ринок деревини. Попит на необроблену деревину на внутрішньому ринку України в силу різних обставин залишається на низькому рівні.



✅Державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ вимушені зменшувати обсяги лісозаготівельних робіт.

див табл. «Заготівля деревини за 2017-2019 роки»

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З повагою,

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