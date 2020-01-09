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Записуйтесь на бета-тест програмного РРО
|Суспільство | 09-01-2020, 16:03
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Як працюватиме програмне РРО “пРРОсто”? Це програмне РРО взаємодіє через Інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс, і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних, та інші.
Програмне рішення доступне для тестування на смартфонах і планшетах під операційними системами Android та iOS.
Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.
Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.
Бажаючим пройти тестування закарпатцям можна подати подати заявку https://prrosto.kmu.gov.ua/.
За інформацією ДПС України, запис на бета-тест триває з 1 січня 2010 року.
Забезпечення розробки програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання Указу Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019 року.
Після тестування та можливого доопрацювання за пропозиціями та зауваженнями буде забезпечене подальше використання програмного рішення для програмних РРО для здійснення господарської діяльності.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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