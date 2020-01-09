ДІВЧИНКУ НАМАГАЛИСЯ НЕЗАКОННО ВИВЕЗТИ ДО НІМЕЧЧИНИ Суспільство | 09-01-2020, 16:08 0 61





Незаконному вивозу неповнолітньої дитини завадили прикордонники Львівського загону.

Учора, у міжнародному авіаційному пункті пропуску «Львів – аеропорт» на відліт з України рейсом сполученням «Львів – Берлін» прибула 34-річна громадянка України, яка з неповнолітньою дівчинкою прямувала за кордон. На прикордонний контроль, разом з паспортами, жінка пред’явила заяву від батька про згоду на вивіз дитини за кордон. Під час вивчення цієї заяви у прикордонників виникли сумніви, та після додаткового ретельного вивчення документу правоохоронці встановили, що заяву підроблено. Про що свідчило ряд ознак підробок та виправлень.

За даним фактом було повідомлено працівників Національної поліції та про виявлення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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