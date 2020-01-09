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Закарпатські митники вилучили мікроавтобус «нашпигований» новими смартфонами
|Суспільство | 09-01-2020, 16:09
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Сьогодні, 9 січня 2020 року, на митному посту «Вілок» Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення на територію України смартфонів.
Мобільні телефони переміщував з Угорщини в Україну наш співвітчизник на мікроавтобусі «Фольксваген».
В результаті огляду транспортного засобу митники виявили у пустотілих просторах та під обшивкою автомобіля 257 нових мобільних телефонів «Xiaomi» різних моделей.
За попередньою кваліфікацією у діях громадянина України вбачаються ознаки порушення митних правил передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Закарпатська митниця Держмитслужби
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