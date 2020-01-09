Закарпатські митники вилучили мікроавтобус «нашпигований» новими смартфонами Суспільство | 09-01-2020, 16:09 0 66

Сьогодні, 9 січня 2020 року, на митному посту «Вілок» Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення на територію України смартфонів.

Мобільні телефони переміщував з Угорщини в Україну наш співвітчизник на мікроавтобусі «Фольксваген».

В результаті огляду транспортного засобу митники виявили у пустотілих просторах та під обшивкою автомобіля 257 нових мобільних телефонів «Xiaomi» різних моделей.

За попередньою кваліфікацією у діях громадянина України вбачаються ознаки порушення митних правил передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Закарпатська митниця Держмитслужби

