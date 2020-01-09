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На Львівщині медик, з вини якого спричинено тяжких наслідків інтересам держави, внаслідок здійснення соціальних виплат за неіснуючі діагнози професійних захворювань, постане перед судом.

Суспільство | 09-01-2020, 16:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно медика, ексголови лікарсько-експертної комісії Львівської обласної клінічної лікарні.

Зловживаючи своїм службовим становищем, чоловік підробляв медичні документи працівників вугледобувних підприємств, а також схиляв колег до фальсифікації діагнозів професійних захворювань, яких насправді у пацієнтів не було і не могло бути.

Судово-економічна експертиза підтвердила матеріальні збитки у розмірі більш ніж 1 млн грн, завдані Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Львівщини, у зв’язку із безпідставним встановленням захворювання професійного характеру та здійсненими виплатами.
Такі дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366, ч.4 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.27, ч.1 ст.358 КК України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби,що завдало тяжких наслідків службовим інтересам, підробка офіційних медичних документів, а також підбурювання інших медичних працівників до підробки офіційних медичних документів).

У разі доведення вини фігуранту загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.
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