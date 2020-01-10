Один військовий загинув та ще один поранений – ООС Суспільство | 10-01-2020, 09:04 0 73 9 січня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок чого один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.





Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Російські найманці відкривали вогонь поблизу Павлополя, Водяного, Невельського, Пісків, Красногорівки та Хутора Вільного.



Нагадаємо:



8 січня російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. У результаті чого поранення отримали троє українських військових.