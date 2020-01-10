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Один військовий загинув та ще один поранений – ООС
|Суспільство | 10-01-2020, 09:04
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|9 січня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок чого один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Російські найманці відкривали вогонь поблизу Павлополя, Водяного, Невельського, Пісків, Красногорівки та Хутора Вільного.
Нагадаємо:
8 січня російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. У результаті чого поранення отримали троє українських військових.
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