51-РІЧНИЙ УКРАЇНЕЦЬ ВІЗ ДО УГОРЩИНИ РАДІОАКТИВНІ ГОДИННИКИ Суспільство | 10-01-2020, 11:52 0 69

Спрацювання комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів «TSA» зафіксували сьогодні вночі в пункті пропуску "Вилок" прикордонники Мукачівського загону.

Прилад спрацював при в'їзді на територію пункту пропуску мікроавтобуса марки "Мерседес". Вказаним транспортним засобом до сусідньої Угорщини прямували громадяни України. Під час проведення поглибленого огляду мікроавтобуса, прикордонники виявили в сумці 51-річного пасажира 7 авіаційних годинників, два з яких мали перевищення допустимої норми ізотопного випромінювання.

При більш ретельній перевірці, з'ясувалось, що випромінювання одного з годинників перевищує допустиму норму у 25 разів, іншого - у 7разів.

Небезпечні предмети в українця вилучили та повідомили компетентні органи.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



