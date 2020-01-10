Майже 14 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до місцевої казни платники податків Львівщини у 2019 році...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 10/01/2020 У дитячих садочках Львова є 177 вільних місць...>> «Рішення перереєстровувати історичний музей зі Львова ніхто публічно не обговорював і ні з ким не радився», — А. Москаленко...>> Синоптики попередили: завтра на дорогах — ожеледиця, вдень пориви вітру...>> Охоронця збитого росіянами літака рейсу «МН-17» затримали оперативники Держприкордонслужби...>> Кампанія декларування доходів громадянами стартувала з 1 січня 2020 року...>> З 1 січня – нові довідники податкових пільг...>> Неналежне виконання податкових обов’язків зумовлює негативні наслідки для платника...>> Мерія вкотре застерігає бути обережними: від початку року у Львові чадним газом вже отруїлись 3 осіб...>> «У наступні три роки в розвиток ЛКП „Львівелектротранс“ буде інвестовано 1,9 млрд грн», — Ірина Маруняк...>> На виконавчому комітеті прийняли низку рішень у сфері містобудування...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Мешканцю Жовківщини оголосили підозру у вбивстві знайомого...
09-01-2020, 16:20  >>> 
На Львівщині судитимуть педіатра через смерть малолітнього хлопчика...
08-01-2020, 17:20  >>> 
На лаві підсудних у Львові опинився чоловік, який ножем порізав товариша...
08-01-2020, 17:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 

Майже 14 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до місцевої казни платники податків Львівщини у 2019 році

Суспільство | 10-01-2020, 12:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    

Протягом 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 13 952,7 млн. грн. податків та зборів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області. Проти 2018 року такі надходження зросли на 2 287,2 млн. грн., або на 19,6 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.

У грудні 2019 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 1 269,6 млн. гривень. Порівнюючи з груднем 2018 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 197,8 млн. грн., або на 18,5 відсотка.

Серед бюджетоформуючих податків у складі доходів місцевих бюджетів Львівщини у грудні 2019 року:

- податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло 991,8 млн. грн., або 78,1 відс. у податкових надходженнях до місцевих бюджетів;

- плата за землю (102,4 млн. грн.; 8,1 відсотка);

- єдиний податок (86,3 млн. грн.; 6,8 відсотка);

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (17,4 млн. грн.; 1,4 відсотка).
   Новини по темі: Суспільство
Охоронця збитого росіянами літака рейсу «МН-17» затримали оперативники Держприкордонслужби...
10-01-2020, 14:31  >>> 
Кампанія декларування доходів громадянами стартувала з 1 січня 2020 року...
10-01-2020, 13:01  >>> 
З 1 січня – нові довідники податкових пільг...
10-01-2020, 12:52  >>> 
Неналежне виконання податкових обов’язків зумовлює негативні наслідки для платника...
10-01-2020, 12:51  >>> 
Майже 14 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до місцевої казни платники податків Львівщини у 2019 році...
10-01-2020, 12:34  >>> 
51-РІЧНИЙ УКРАЇНЕЦЬ ВІЗ ДО УГОРЩИНИ РАДІОАКТИВНІ ГОДИННИКИ...
10-01-2020, 11:52  >>> 
Пластидний Ланос – у КПВВ «Майорське» виявили вибухівку...
10-01-2020, 11:51  >>> 
   АктуальноАктуально
Іран назвав брехнею звинувачення про збиття літака МАУ ракетою...
10-01-2020, 09:16  >>> 
Іран офіційно запросив Канаду та США до розслідування катастрофа лайнера МАУ...
10-01-2020, 09:06  >>> 
Головні новини четверга і ночі: відео падіння "Боїнга" та версії причин аварії літака...
10-01-2020, 09:05  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський: Версія про влучання ракети в літак не виключається, але не є підтвердженою...
10-01-2020, 10:26  >>> 
Справа Шеремета: Судді заявили про втручання адвоката підозрюваної у правосуддя...
10-01-2020, 09:15  >>> 
Протести в Абхазії: "президент" відмовився йти з посади...
10-01-2020, 08:56  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривня ще більше здешевшала до долара та євро...
10-01-2020, 10:27  >>> 
Офіційний курс: гривня дешевшає у новому році...
09-01-2020, 09:30  >>> 
Нафтогаз та Газпром підписали угоду про врегулювання спорів...
31-12-2019, 08:21  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Охоронця збитого росіянами літака рейсу «МН-17» затримали оперативники Держприкордонслужби...
10-01-2020, 14:31  >>> 
Кампанія декларування доходів громадянами стартувала з 1 січня 2020 року...
10-01-2020, 13:01  >>> 
З 1 січня – нові довідники податкових пільг...
10-01-2020, 12:52  >>> 
   ВладаВлада
Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...
06-01-2020, 07:31  >>> 
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
   КультураКультура
«Дударик» запрошує на концерт «Ретро коляда»...
10-01-2020, 10:32  >>> 
Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...
06-01-2020, 10:10  >>> 
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:34 У дитячих садочках Львова є 177 вільних місць
14:33 «Рішення перереєстровувати історичний музей зі Львова ніхто публічно не обговорював і ні з ким не радився», — А. Москаленко
14:31 Синоптики попередили: завтра на дорогах — ожеледиця, вдень пориви вітру
14:31 Охоронця збитого росіянами літака рейсу «МН-17» затримали оперативники Держприкордонслужби
13:01 Кампанія декларування доходів громадянами стартувала з 1 січня 2020 року
12:52 З 1 січня – нові довідники податкових пільг
12:51 Неналежне виконання податкових обов’язків зумовлює негативні наслідки для платника
12:49 Мерія вкотре застерігає бути обережними: від початку року у Львові чадним газом вже отруїлись 3 осіб
12:41 «У наступні три роки в розвиток ЛКП „Львівелектротранс“ буде інвестовано 1,9 млрд грн», — Ірина Маруняк
12:38 На виконавчому комітеті прийняли низку рішень у сфері містобудування

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования