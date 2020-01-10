Майже 14 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до місцевої казни платники податків Львівщини у 2019 році Суспільство | 10-01-2020, 12:34 0 65

Протягом 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 13 952,7 млн. грн. податків та зборів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області. Проти 2018 року такі надходження зросли на 2 287,2 млн. грн., або на 19,6 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



У грудні 2019 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 1 269,6 млн. гривень. Порівнюючи з груднем 2018 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 197,8 млн. грн., або на 18,5 відсотка.



Серед бюджетоформуючих податків у складі доходів місцевих бюджетів Львівщини у грудні 2019 року:



- податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло 991,8 млн. грн., або 78,1 відс. у податкових надходженнях до місцевих бюджетів;



- плата за землю (102,4 млн. грн.; 8,1 відсотка);



- єдиний податок (86,3 млн. грн.; 6,8 відсотка);



- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (17,4 млн. грн.; 1,4 відсотка).