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З 1 січня – нові довідники податкових пільг

Суспільство | 10-01-2020, 12:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державна податкова служба України затвердила нові довідники податкових пільг — №95/1 та №95/2 (станом на 01.01.2020 р.).
У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток підприємств, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.
Слід зазначити, що при звітуванні за 12 календарних місяців 2019 року слід застосовувати вже нові довідники.
Звіт про податкові пільги за 2019 рік подається востаннє. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. № 891 передбачено скасування обов’язку складання та подання до контролюючого органу окремого звіту про суми податкових пільг з 2020 року. Облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюватиметься контролюючими органами на підставі інформації, наявної в поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.
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