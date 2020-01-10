Кампанія декларування доходів громадянами стартувала з 1 січня 2020 року Суспільство | 10-01-2020, 13:01 0 127

Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області наголошує, що якщо Ви отримували у 2019 році доходи, з яких не сплачено податків, варто вже спланувати візит до державної податкової інспекції.

Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2020 року громадяни, котрі отримали доходи, з яких торік не сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Звертаємо увагу, що обов’язок громадянина подати річну податкову декларацію передбачає Конституція України. Зокрема, стаття 67 Основного Закону нашої держави зобов’язує кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Відповідно до вказаної законодавчої норми «Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом».

Повідомляємо, що згідно вимог Податкового кодексу України обов’язковому декларуванню підлягають:

- доходи , з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

- спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

- доходи від продажу інвестиційних активів;

- іноземні доходи.

Виконати конституційний обов’язок – прозвітуватися про минулорічні доходи, львів”яни можуть у Центрах обслуговування платників, що діють при державних податкових інспекціях області. Правильно заповнити і подати декларацію про доходи громадянам допоможуть фахівці ДПС.



Декларуючи спадщину, варто враховувати ступені споріднення



Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області нагадує громадянам, котрі декларуватимуть доходи за 2019 рік, про ступені споріднення між фізичною нагадує особою та членами її сім’ї.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення відповідно до п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розд. І Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.



Відступлення права вимоги: особливості оподаткування ПДВ



Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до п.п. 196.1.5 п.196.1 ст.196 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не є об'єктом оподаткування операції з відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Під відступленням права вимоги розуміється операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (п.п.14.1.255 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Для цілей оподаткування ПДВ, операція з продажу майнових прав на нерухоме майно для продавця є операцією з постачання об'єкта нерухомого майна. При здійсненні такої операції платник ПДВ зобов'язаний на дату фактичної передачі майнових прав на нерухоме майно визначити податкові зобов'язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну.

Операція з уступки постачальником (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору відповідно до п.п. 196.1.5 п.196.1 ст.196 розділу ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ та не спричиняє податкових наслідків з ПДВ у первинного кредитора за умови якщо боргові зобов'язання (вимоги) передаються в обмін на грошові кошти або цінні папери. Податкова накладна за такою операцією не складається.

При цьому, оскільки майнові права придбані платником податку - резидентом з ПДВ почали використовуватися в неоподатковуваних операціях, яка не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до п.п. 196.1.5 п.196.1 ст.196 ПКУ, то у такого платника податку - резидента виникає обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ.





До уваги платників ПДВ: зміни до декларації з 1 січня 2020

Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків, що з 01.01.2020 набрала чинності постанова КМУ від 31.10.2018 № 891, відповідно до якої скасовується Звіт про суми податкових пільг, а ведення обліку податкових пільг здійснюватиметься на підставі податкової звітності.

У зв’язку з цим наказом МФУ від 20.11.2019 №488 внесено зміни до форми та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ. Зокрема, відповідно до наказу МФУ від 20.11.2019 № 488 „Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової



адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167”:

- розрахунок сум ПДВ, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, здійснюватиметься у додатку 6 до податкової декларації з ПДВ – «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю”.

Податкова звітність з ПДВ, у тому числі додаток 6, з урахуванням змін внесених наказом 488, подається починаючи із звітного (податкового) періоду за січень 2020 року.



Оновлено декларацію з податку на прибуток: за якою формою звітувати?

Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області нагадує, що Наказом МФУ від 14.11.2019 № 481 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" затверджено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказ №481 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім п.п. 3 п. 1 та п. 3 Наказу №481(зміни у додатку РІ та запровадження нового додатку ПП), які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

Наказ № 481 опубліковано 20.12.2019 в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» № 98.

Оскільки видання наказу № 481 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які набули чинності з 01.01.2019 року, то платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою.

Зазначені зміни передбачають, зокрема:

- передбачено новий додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг», який подаватимуть платники податку, що не сплачують податок у зв՚язку з отриманням податкових пільг відповідно до постанови КМУ від 27.12.2010 № 1233;

- доповнення таблиці про наявність додатків колонкою для відмітки про наявність нового додатка ПП, а також розділення колонки "ФЗ12" на дві колонки для відміток про складання фінансової звітності за П(С)БО чи МСФЗ.

- форму декларації доповнено новими рядками 35 - 37 для відображення податкових зобов՚язань, інших штрафних санкцій та пені, визначених відповідно до ПКУ, не пов՚язаних із виправленням помилок;

- з таблиці 1 додатка ПН до рядка 23 ПН декларації вилучено рядок 12 «Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України»;

- у додатку ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 декларації:

- доповнено таблицю 1 новим рядком 35 «Сума збільшення податкового зобов՚язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України»;

- викладено в новій редакції назву таблиці 2 «Результати виправлення



помилок(ки)» та рядок 26 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))»;

- передбачено нову таблицю 3 «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється»;

- у додатку РІ до декларації:назву різниць у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2 та 3.1.7 викладено в новій редакції;

- підрозділ «Інші різниці» доповнено новим рядком 4.1.4.1 для відображення позитивної різниці між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам і сумою нормативу таких витрат, передбаченої п.п. 141.1.3 пункту ст. 141 ПКУ.



З 1 січня 2020 року оновлено порядок складання ПН за щоденними підсумками



Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області повідомляє, що згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року №1307»з 1 січня 2020 року змінюється порядок заповнення податкової накладної, складеної за щоденними підсумками.

Відповідно до внесених змін, показники табличної частини розділу «Б» податкових накладних (далі – ПН) за щоденними підсумками операцій, заповнюються за загальними правилами, встановленими Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307.

Даними правилами передбачено заповнення табличної частини розділу «Б» ПН у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

- у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

- у графах 3.1 та 3.3 – код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП;

- у графах 4 та 5 – одиниця виміру товарів/послуг;

- у графі 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

- у графі 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

- у графі 8 – код ставки;

- у графі 10 – обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

- у графі 11 – сума податку на додану вартість.

Слід зазначити, що на даний час платник ПДВ у ПН, яка складається за щоденними підсумками операцій, згруповує у графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з ДКПП. При цьому графи 4, 5, 6 та 7 ПН можуть не заповнюватися.





Нецільова благодійна допомога у 2020 році: правила оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області наголошує, що у 2020 році сума нецільової благодійної допомоги, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, складає - 2940 гривень.

Як визначено п.п. 170.7.3 ст. 170 Податкового кодексу, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами-юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. першим п.п. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (тобто з метою оподаткування розмір нецільової благодійної допомоги залежить від розміру доходу, що дає право для застосування податкової соціальної пільги).

Відповідно до п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року становить – 2102 грн. (ст. 7 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»).

Отже сума нецільової благодійної допомоги, що надається фізичній особі у розмірі, який у 2020 році не перевищує 2940 грн, не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

У податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ сума нецільової благодійної допомоги відображається за ознакою доходу "169".



Начальник Залізничного управління Роман САВЧУК

ГУ ДПС у Львівській області



