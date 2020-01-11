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Понад 5074 звернень платників податків опрацьовано з початку 2019 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС

Суспільство | 10-01-2020, 16:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    


Протягом 2019 року до Львівського управління Офісу великих платників податків ДПС надійшло та опрацьовано 4897 звернень платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.
Найчастіше Львівським управлінням надається послуга щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій. Так, станом на 1 січня 2020 року їх зареєстровано 2596. Також зареєстровано 861 реєстратор розрахункових операцій та 196 розрахункових книг.
З початку року юридичним особам видано 1269 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС, 66 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 51 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.
Кількість звернень від платників Львівського управління в поточному році збільшилась на 275. Для порівняння, за відповідний період у 2018 році представники великого бізнесу зверталися та отримали послугу 4799 разів.
Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).
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