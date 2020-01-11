|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету 9 млрд гривень
|Суспільство | 10-01-2020, 16:47
| 0 83
|
За дванадцять місяців 2019 року великі платники податків, які обслуговуються Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС перерахували до Загального фонду Державного бюджету 9 млрд гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 3 млрд гривень.
Зокрема, протягом грудня цього року великими платниками Заходу перераховано майже 875 млн гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 5 млрд гривень; податку на прибуток – 1,1 млрд гривень та акцизного податку – 1,4 млрд гривень.
Крім того, до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували 1,4 млрд гривень. Слід зауважити, що місцеві бюджети щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 113 млн гривень.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Юнака з Львівщини підозрюють у нанесені тяжких тілесних ушкоджень родича...
|10-01-2020, 17:05
| >>>
|З початку року до місцевого бюджету надійшло 52,8 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління...
|10-01-2020, 17:01
| >>>
|Протягом 2019 року закарпатці сплатили понад 4,5 млрд грн ЄСВ...
|10-01-2020, 16:52
| >>>
|За наслідками дванадцяти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 6,2 мільярдів гривень ЄСВ та понад 1,5 мільярди гривень ПДФО...
|10-01-2020, 16:50
| >>>
|З початку 2019 року великі платники податків сплатили 473 мільйони гривень військового збору...
|10-01-2020, 16:49
| >>>
|Великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету 9 млрд гривень...
|10-01-2020, 16:47
| >>>
|Понад 5074 звернень платників податків опрацьовано з початку 2019 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС...
|10-01-2020, 16:04
| >>>
|