Великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету 9 млрд гривень Суспільство | 10-01-2020, 16:47 0 83



За дванадцять місяців 2019 року великі платники податків, які обслуговуються Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС перерахували до Загального фонду Державного бюджету 9 млрд гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 3 млрд гривень.

Зокрема, протягом грудня цього року великими платниками Заходу перераховано майже 875 млн гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 5 млрд гривень; податку на прибуток – 1,1 млрд гривень та акцизного податку – 1,4 млрд гривень.

Крім того, до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували 1,4 млрд гривень. Слід зауважити, що місцеві бюджети щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 113 млн гривень.



