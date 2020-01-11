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З початку 2019 року великі платники податків сплатили 473 мільйони гривень військового збору

Суспільство | 10-01-2020, 16:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    


Протягом дванадцяти місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, сплатили до державного бюджету 473 млн гривень військового збору, що на 147 млн гривень більше ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.
Зокрема, у грудні цього року надходження військового збору склали 50 млн грн, що на 11 млн грн більше ніж було перераховано у цей період 2018 року.
Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.
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