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| Газета №35 (55) / 2014
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За наслідками дванадцяти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 6,2 мільярдів гривень ЄСВ та понад 1,5 мільярди гривень ПДФО
|Суспільство | 10-01-2020, 16:50
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У Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за дванадцять місяців 2019 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, надійшло 6,2 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 34 мільйони більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 мільярдів гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За дванадцять місяців 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,5 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 1,1 мільярд гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 356 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДПС сплачено на 448 мільйонів гривень ПДФО більше.
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