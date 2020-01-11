Протягом 2019 року закарпатці сплатили понад 4,5 млрд грн ЄСВ Суспільство | 10-01-2020, 16:52 0 85

Протягом січня-грудня 2019 року платники Закарпаття сплатили майже 4 млрд 505 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У порівнянні з 2018 роком, у 2019-му надходження від сплати ЄСВ зросли на 635,6 млн грн або 16,4%.

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області зазначають, що отримані кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування направляються на забезпечення соціальних потреб мешканців області. А це, насамперед, пенсійні виплати, виплати в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати по безробіттю, виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Тому вкрай важливо не допускати виплат заробітної плати «в конвертах», сумлінно ставитись до своєчасної виплати заробітної плати та сплати ЄСВ.

Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності в особи одночасно зобов’язань зі сплати єдиного внеску, зобов’язань по сплаті податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами – сплата єдиного внеску виконується в першу чергу і має пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.

Зауважимо, що у 2020 році мінімальна сума єдиного внеску складає 1039,06 грн, а максимальний страховий внесок – 15585,9 гривень.

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Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області