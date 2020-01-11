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Юнака з Львівщини підозрюють у нанесені тяжких тілесних ушкоджень родича
|Суспільство | 10-01-2020, 17:05
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Подія відбулась цьогоріч у новорічну ніч в місті Новояворівськ.
Під час святкового застілля у родинному колі між 18-річним хлопцем та 37-річним співмешканцем його матері виник конфлікт, під час якого юнак завдав вітчиму три ножові удари, чим спричинив різані рани та проникаюче поранення грудної клітки.
Під час досудового розслідування лиходію обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.
За вчинений злочин, передбачений ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) фігуранту загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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