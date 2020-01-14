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Ситуація на Донбасі: бойовики 4 рази відкривали вогонь
|Суспільство | 13-01-2020, 09:00
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|12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Деталі: Російські найманці вели вогонь поблизу Водяного, Новотошківського, Оріхового та Травневого.
Нагадаємо:
11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
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