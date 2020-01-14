Ситуація на Донбасі: бойовики 4 рази відкривали вогонь Суспільство | 13-01-2020, 09:00 0 100 12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.





Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."



Деталі: Російські найманці вели вогонь поблизу Водяного, Новотошківського, Оріхового та Травневого.



Нагадаємо:



11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.